Sanità: Mattia (Pd), allarme morbillo ignorato da Rocca

“Era lo scorso 10 aprile quando ho depositato in consiglio regionale un’interrogazione al presidente Rocca, con della alla Sanità, su come intendesse contrastare la recrudescenza del morbillo che, già all’epoca, in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità vedeva il Lazio come la regione d’Italia più colpita con ben 64 casi sui 213 contagi registrati a livello nazionale nel primo trimestre del 2024.

Ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta nonostante i nuovi allarmi lanciati in questi giorni sull’aumento di casi a Roma e nel Lazio.

E’ urgente avere delle risposte sulle azioni necessarie a contenere i contagi per evitare un epidemia nel territorio regionale, soprattutto visto che siamo alle porte dell’inizio di un nuovo anno scolastico”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia

