Sanità pubblica e privata del Lazio

Continuano i disagi negli ospedali, con i pronto soccorso esausti e senza personale. Difficilissimo anche prenotare esami diagnostici, non fanno più risonanze magnetiche. Mancano le attrezzature oppure manca il personale lì dove ci sono le attrezzature. L’epidemia da Covid ha nascosto le carenze strutturali della sanità pubblica. Nessun manager a guardare al futuro, ora servono nel Lazio altri settemila infermieri, i medici sono sotto organico del 40%. Numeri disastrosi. Ora ne parlano tutti.

Quando lavoravo avevo una copertura sanitaria privata e totale. Con 50 euro l’anno a mio carico avevo tutto nelle migliori cliniche di Roma, bastava una prenotazione a cui seguiva, a due giorni massimo, una visita e bastava una mia firma. Onestamente tanto, forse troppo. Ma il CCLN a cui appartenevo era riuscito ad ottenere il benefit in sede di accordo nazionale.

Ho fatto attività agonistica e amatoriale per circa 30 anni, il medico specialista mi visitava se mi infortunavo mi dava la cura; il medico curante mi forniva la ricetta “rossa”. In un teorico gioco a carte il mazziere era sempre il privato.

Potevo andare in pensione e portarmi dietro la copertura sanitaria privata, ma il totale costo sarebbe stato a mio carico. Decisi di rientrare, come tutti i comuni mortali, nel Servizio Sanitario Nazionale e quando ne parlai con il mio medico curante, mi rispose: adesso scoprirai i “gironi danteschi”.

In questi anni di “buen ritiro”, sono andato alla ricerca di tutte quelle strutture sanitarie private nel territorio che applicassero il costo della prestazione sanitaria equivalente più o meno al costo del ticket sanitario. Non ho avuto particolari problemi, entravo e chiedevo il doppio “preventivo” e quasi sempre non ho avuto bisogno della ricetta dematerializzata.

All’improvviso però l’aumento del gas, della luce, dell’acqua, della benzina, del gasolio, della farina, dell’olio di girasole, della pasta, degli ortaggi, della frutta, ha portato anche all’aumento delle spese sanitarie private; il ticket sanitario è diventato più conveniente.

Sono tornato ad una copertura sanitaria privata, tutte le banche ne forniscono una a chi è cliente. Prezzo della polizza buono, nessuna trattativa privata con la struttura sanitaria privata, c’è il Network di Strutture Sanitarie Convenzionate che lavora per te…e puoi disdire quando vuoi o oltre che cambiare finestra sanitaria quando vuoi. Ho convinto anche mia moglie.

Nella prima metà del Novecento c’era il medico mutualista, professionista che lavorava per conto della mutua. Poi son diventate mutue: Inam, Inps, Inail, Inadel, Enped, Enpas, e il medico mutualista, è diventato professionista che lavorava per conto della mutue. Il mutuato, in funzione della denominazione/percezione, aveva il medico dei poveri o il medico di famiglia o il medico della persona o il medico di fiducia o il medico condotto o il medico del territorio o il medico di base o il medico della mutua o il medico del SSN o il medico generico o il medico di medicina generale.

Ricordate la visita da quei medici a casa o a studio? C’era bisogno dello “specialista”?

Bisogna ripensare ai medici di medicina generale, vero filtro fra pazienti e ospedali o enti privati.

L’epidemia da Covid ancora nasconde le carenze strutturali della sanità pubblica e del territorio.