Servono nuovi stanziamenti per reggere l’urto dei costi crescenti, ma guai a dipingere l’esecutivo nazionale come disattento verso gli ospedali e l’assistenza territoriale.

Intervistato da La Stampa, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca torna sul dossier dei fondi al Servizio sanitario nazionale, richiamando la richiesta unitaria sottoscritta da tutti i governatori ma rivendicando al tempo stesso la portata degli investimenti già messi in campo negli ultimi anni: «Io non sono fra quelli che si lamentano», chiarisce subito, mettendo in fila i numeri.

«Nel periodo 2013-2018, ovvero durante i governi Letta, Renzi e Gentiloni, la spesa è aumentata di 5 miliardi, con i due governi Conte», quindi fino al 2022 «è cresciuta di 13, mentre durante questa legislatura, di 20. Non si può dire che il centrodestra abbia dimenticato la sanità».

Sulle eventuali coperture da individuare — compresa l’ipotesi di cancellare il bonus da 300 euro per gli over 75 dal peso stimato di 1,6 miliardi — il presidente sceglie la linea della prudenza istituzionale: «Non sono né favorevole né contrario. Penso non spetti a me suggerire le soluzioni al governo».

Dal caro-farmaci oncologici alla sostenibilità dell’universalismo: «In futuro i più abbienti potrebbero contribuire di più»

A mettere sotto pressione i conti delle Regioni, spiega Rocca, concorrono spinte strutturali come inflazione, bollette energetiche, invecchiamento demografico, presa in carico dei pazienti cronici e soprattutto il prezzo delle terapie salvavita interamente a carico dei bilanci locali: l’esempio citato riguarda un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas dal costo di circa 400mila euro a paziente, insieme ai vaccini impiegati nella cura dei melanomi. Sul fronte interno, l’avanzo di sette milioni registrato lo scorso anno è stato interamente dirottato sugli investimenti per rinnovare le apparecchiature, un ambito in cui nel Lazio resta ancora molto terreno da recuperare.

Quanto al capitolo personale, il governatore ricorda le 6mila assunzioni realizzate dall’inizio del mandato, si dice favorevole agli adeguamenti salariali per gli infermieri («Sul personale infermieristico sì, gli aumenti vanno riconosciuti»), mentre per i camici bianchi apre al merito incontrando le resistenze sindacali: «Penso sia venuto il momento di immaginare un sistema in cui non guadagnano tutti la stessa cifra».

Infine, uno sguardo realista sulla tenuta complessiva del sistema universalistico: in prospettiva chi dispone di redditi più elevati potrebbe essere chiamato a una partecipazione economica maggiore rispetto alle fasce deboli, perché «non siamo ancora a quel punto, ma non manca moltissimo».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza