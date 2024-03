Rocca: Per le liste d’attesa, i tempi lunghi della sanità sono a un punto di cambiamento

Per le liste d’attesa “sono convinto che questo sara’ l’anno della svolta nella sanita’ del Lazio”. Vedremo dei miglioramenti concreti perche’ tutti i segnali stanno andando nella giusta direzione. Sta funzionando” il piano regionale sullo sblocco barelle e la presenza dei medici nei fine settimana nei pronto soccorso. “Abbiamo un miglioramento dei tempi rispetto un anno fa, ma bisogna fare ancora di piu'”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo alla presentazione del rapporto “La sanita’ del Lazio oltre l’emergenza: al centro le persone ed il lavoro”, realizzato dalla Cisl regionale e illustrato allo Spazio eventi in via Palermo a Roma.

“C’e’ un investimento importante su tutte le aree di pronto soccorso per migliorare i percorsi, stiamo migliorando con le assunzioni, dall’inizio dell’anno sono state gia’ 300, e per le liste d’attesa stiamo mettendo a regime tutte le strutture private accreditate che prima non erano nel Recup”, ha spiegato Rocca.

“Si tratta di 4 milioni di prestazioni che entreranno nel sistema e questo certamente produrra’ un impatto sui tempi d’attesa entro la fine dell’anno“.

Secondo il sondaggio della Cisl e’ ancora molto forte il ricorso al medico di base da parte dei cittadini. Questo richiama automaticamente la necessita’ di potenziare la medicina territoriale per alleggerire gli accessi ai pronto soccorso. “Il posizionamento dei medici di medicina generale all’interno delle case della salute e’ strategico per noi – ha sottolineato Rocca -. Oltre un terzo dei 600 mila accessi l’anno scorso nei pronto soccorso non ha avuto alcun esito e questo significa che e’ mancato il filtro del territorio. Questa e’ la grande sfida per noi”, ha concluso Rocca.

