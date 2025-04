Santa Maria Maggiore si prepara ad accogliere il riposo eterno di Papa Francesco

Un silenzio carico di attesa avvolge l’area intorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore. È qui, tra le antiche mura dell’Esquilino, che verrà portato il feretro di Papa Francesco, per il suo ultimo viaggio terreno.

Santa Maria Maggiore, scrigno di storia e fede, custodisce già le spoglie di sette pontefici. Il primo a essere sepolto fu Niccolò IV, il Papa francescano.

Tra le tombe più visitate anche quella di Pio V, il primo Papa domenicano. Ora, accanto a queste figure che hanno segnato secoli di cristianità, troverà posto anche il primo Papa gesuita, Francesco.

Un gesto carico di simboli e spiritualità, che lega idealmente il cammino di Jorge Mario Bergoglio a quello di tanti suoi predecessori, nell’abbraccio eterno di una delle basiliche più amate dai romani e dai pellegrini di tutto il mondo.

