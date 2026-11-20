L’equilibrio fragile tra gestione forestale, tutela del suolo e protezione degli habitat è al centro dell’indagine condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Civitavecchia a Santa Marinella, in località Macchia Le Guardiole.

A finire denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria è il titolare di una ditta boschiva, chiamato a rispondere di violazioni alle normative forestali, paesaggistiche e di salvaguardia della biodiversità.

L’area oggetto dei lavori comprende circa 25 ettari di bosco ceduo a prevalenza quercina e di macchia mediterranea, il cui sfruttamento per legname commerciale — soprattutto legna da ardere — era stato autorizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Sotto osservazione le prescrizioni Vinca e la tenuta del versante: il richiamo alla tutela costituzionale e al 1515

Il territorio ricade tuttavia nella Zona di Protezione Speciale «Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate» della rete Natura 2000, caratterizzata da stringenti vincoli paesaggistici e idrogeologici e da porzioni a rischio frana censite dal Pai.

Dal controllo sulla conformità al progetto e alla Valutazione di Incidenza (Vinca) rilasciata dall’Area Biodiversità della Regione Lazio è emerso che l’impresa ha asportato gran parte del bosco preposto alla difesa del territorio e della fauna, senza rispettare la fascia di tutela di almeno 20 metri lungo tre impluvi naturali.

Una fascia decisiva tanto per l’avifauna quanto per la stabilità idrogeologica di un pendio che confluisce nel vicino Fosso Ponton del Castrato, già esposto a forti criticità per dissesti e frane.

Per il legale rappresentante della società sono scattate le contestazioni legate al D.lgs. 42/2004 e al D.p.r. 357/1997 di attuazione della direttiva Habitat, in un contesto in cui l’uso delle risorse forestali deve armonizzarsi con i principi costituzionali di tutela dell’ambiente e della biodiversità, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini al numero verde 1515.

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