Arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Santa Marinella un quarantenne del posto, disoccupato e già gravato da precedenti, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’attività investigativa è partita dalle segnalazioni di alcuni residenti che avevano osservato un anomalo e costante viavai nei pressi della casa dell’uomo in via Rucellai, portando i militari ad attivare un servizio di osservazione e controllo per accertare un’eventuale attività di spaccio domestico.

Il blitz durante l’obbligo di firma e il sequestro nell’appartamento

L’uomo, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un precedente procedimento penale, si è regolarmente recato in caserma nel pomeriggio per la firma, dove i Carabinieri hanno dato esecuzione a una perquisizione d’iniziativa prevista dalla normativa sugli stupefacenti.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 502 grammi di cocaina già suddivisi in varie buste, circa 205 grammi di hashish, 450 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illegale, oltre a bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per dosare e confezionare le dosi.

Tratto in arresto, il quarantenne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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