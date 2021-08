Sant’Agostino “patrono” di Ostia. L’Omaggio del X Municipio

In occasione della festa di Sant’Agostino, la cui storia è legatissima a quella di Ostia, sabato 28 agosto il Segretario D’Aula in Assemblea Capitolina Davide Bordoni deporrà alle ore 11:00, un omaggio floreale sotto la statua del Santo: una statua benedetta da due Papi, Giovanni Paolo II in Vaticano e Papa Ratzinger.

Benedetto XVI in particolare al momento della posa era il Cardinale titolare della diocesi di Ostia Antica e benedì la statua alla cerimonia di inaugurazione, nel 2004, avvenuta durante la Presidenza al X Municipio di Davide Bordoni.

Saranno presenti il Parroco prefetto di Ostia rev. don Roberto Visier e le rappresentanze Istituzionali locali del Municipio.”Avere la cura della proprie radici è importante per costruire il futuro.” Così dichiara in merito alla ricorrenza il consigliere capitolino Segretario D’Aula in Assemblea Capitolina Davide Bordoni

Foto della inaugurazione della statua del Santo nel 2004 alla presenza del Cardinale Joseph Ratzinger e di Davide Bordoni.