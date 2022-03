Sarà così la 27ª edizione di “ACEA Run Rome The Marathon”

Con la Conferenza Stampa del 10 marzo al Campidoglio è partita ufficialmente la 27ª edizione “ACEA Run Rome The Marathon” organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle.

Domenica 27 marzo 2022 ritorna la Maratona più bella del Mondo, il percorso 42,195 km tra le meravigliose aree archeologiche di Roma: Fori Imperiali, il Colosseo, San Pietro, Stadio Olimpico, Piazza del Popolo, Circo Massimo.

La gara torna dopo l’edizione del mese di settembre, ma quest’anno ci sarà in presenza anche la “Fun Race” la stracittadina di km 5 percorso ideale per amatori e semplici cittadini.

A due settimane dal via secondo gli organizzatori sono oltre 10mila i partecipanti registrati, 5mila gli stranieri provenienti da 100 nazioni del mondo. Chi vincerà succederà nell’albo d’oro al debuttante keniano Clement Langat Kiprono che vinse in 2h08’23” e alla connazionale Peris Lagat Jerono che tagliò il traguardo in 2h29’29”. In gara oltre 135 pacer suddivisi in obiettivi di tempo differenti, dalle 2h50’ fino alle 6h30’, con i fitwalker, per aiutare runner di ogni livello a raggiungere il sognato traguardo davanti al Colosseo.

La partenza della 27^ edizione della “Acea Run Rome The Marathon “ (km 42,195) è fissata alle ore 8.30. La staffetta solidale Acea Run4Rome partirà alle ore (9.00) mentre la Stracittadina la Fun Race di 5 km alle (ore 9,15) con arrivo al Circo Massimo.

EXPO – Maratona che sarà già attiva dalla mattina di venerdì 25 marzo con l’apertura dell’Expo Village, la ‘casa’ di Acea Run Rome The Marathon, quest’anno situato al “Salone delle Fontane” dell’Eur. Oltre 1600 mq interni e altrettanti esterni, due giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. Aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del running.

Vero grande motore dell’Acea Run Rom The Marathon sono gli oltre mille volontari che saranno per tre giorni il volto di Roma e della sua maratona, la loro assistenza e professionalità uniti al sorriso e all’entusiasmo che li caratterizza saranno fondamentali. Tante le Associazioni in campo a coadiuvarli, come sempre presente anche il Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell’antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo.

Presenti alla Maratona del 27 marzo tanti Campioni Italiani e stranieri, a Giorgio Calcaterra l’ultramaratoneta romano è stato riservato il pettorale n. 1.