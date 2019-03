Sarà una “Benvenuta Primavera” da record quella del 2019

Sarà una seconda edizione di “Benvenuta Primavera” davvero mirabile quella che si celebrerà a Colli Aniene dal 10 al 13 aprile 2019, organizzata con la tradizionale professionalità e passione dall’Associazione IL FORO, con il supporto di Sogester.

A farne un’iniziativa davvero ragguardevole sarà il programma di arti varie che la compone, frutto della cooperazione di ben 21 associazioni del territorio e dell’apporto di 32 sponsor, grandi e piccoli, tutti concordi nel “generare positività per la rinascita del quartiere”.

Questa massiccia e inedita adesione rappresenta un record di cui l’intero quartiere deve essere fiero. Gli organizzatori auspicano un’entusiasta e ampia partecipazione dei cittadini agli eventi.

Luigi Polito, anima dell’Associazione IL FORO e patron della Sogester, chiamati ad esprimere lo sforzo più consistente per la realizzazione dell’iniziativa, tiene giustamente a sottolineare “il miracolo della rete delle associazioni e delle imprese che sta alla base di ‘Benvenuta Primavera’ e che dimostra come la collaborazione fra soggetti diversi, ma tutti animati dal desiderio di riqualificare il quartiere, sia destinata a far nascere nuove iniziative”.

Gli eventi in programma spazieranno dalla letteratura (poesia in lingua, in dialetto e nelle lingue del mondo), al Teatro, alla Pittura, alla Fotografia, al Cinema, alla Musica, allo Sport.

La rassegna prenderà il via con una Cerimonia di Apertura mercoledì 10 alle ore 17,00 nella Biblioteca Vaccheria Nardi cui seguirà l’esibizione del Coro Simul Voces.

Il programma di Benvenuta Primavera 2019

Giovedì 11 aprile

➤ore 10 viale E. Franceschini: Riqualificazione dell’area presso il “monumento alla natura”. ➤ore 16,30 via E. D’Onofrio, Sala Falconi: “Book Crossing fai da te” ➤ore 17,30 via M. Ruini: La figura e l’opera di Meuccio Ruini illustrata dall’on. Giorgio Pasetto dell’Associazione Teorema; ➤esibizione Nuovo Coro Popolare.

Venerdì 12 aprile

➤10,30-13,00 da via Spataro: Visita guidata al Parco della Cervelletta e su prenotazione (via Mozart 19) Visita guidata al Museo Alfiero Nena in via del Frantoio. ➤ore 17 v.le E. Franceschini: Presentazione degli Aperilibro La veglia e il sogno di Maurizio Rossi e Aqquantu (all’im- provviso) di Aurora Fratini; ➤esibizione del Gruppo teatrale di Sambuci. ➤ore 17,00 via E. D’Onofrio: Esibizione dell’Ass. Lolly Dance ➤ore 21 Sala Falconi: Proiezione del film “Omicidio al Cairo”.

Sabato 13 aprile

➤dalle ore 9,30 viale E. Franceschini: “Truccabimbi” e iniziative per bambini a cura dell’Ass. Piccoli Giganti. ➤dalle 9,30 in via M. Ruini: “Pompieropoli” i vigili del fuoco a Colli Aniene con i bambini. ➤Auto d’E- poca in mostra: 595 Giannini e 500 Abart. ➤ore 11,30 via M. Ruini: Esibizione Banda musicale della Polizia Locale di Roma. ➤ore 16via M. Ruini: Pattinaggio artistico con Asd Nova Familia. ➤ore 16,30 via E. D’Onofrio: Complesso bandistico Arturo Toscanini. ➤ore 17,30 V.le Ettore Franceschini: Reading “Poeti nelle lingue del Mondo a Roma”, conducono Anna Maria Curci e Giuseppe Massara ➤ore 19 via M. Ruini: “Cuore in musica” academy. ➤ore 21 Sala Falconi: Proiezione del film d’animazione “Zanna Bianca”.

LE MOSTRE Giovedì/venerdì/sabato ore 9-19

In viale E. Franceschini saranno esposte le mostre: ➤Esposizione delle opere di artisti ➤Fotografie finaliste del premio “Roma Est, un territorio da riscoprire” ➤Be Cycling “dai sette colli ai sette passi” ➤Le opere di Alfiero Nena ➤Amatrice, prima e dopo il terremoto ➤Colli Aniene, anno per anno ➤Le Associazioni culturali in mostra ➤La vita in primavera ➤Carte tematiche del IV Municipio.

Mercoledì 17 aprile ore 17 Cerimonia conclusiva presso la sede de’ IL FORO in via Mozart, 19.

Le associazioni

All’iniziativa collaborano le associazioni: La Chiocciolina, Cuore in musica academy, Piccoli Giganti, Ass. Italiana Casa Onlus, Terra di Amatrice, L’Anfiteatro, L’Isola che non c’è, Complesso bandistico A. Toscanini, ‘I Scoordinati’, I nostri figli al centro della sQuola, Periferie, Lolly Dance School, Uniti per la Cervelletta, Vivere a Colli Aniene, Fotoincontro, Angsa Lazio, Nova Familia asd, Astarte, Nuovo Coro Popolare, Coro Simul Voces.

I Sostenitori di Benvenuta Primavera

Gli organizzatori ringraziano: Unicoop Tirreno, Abitare A, AIC, dunp, Centro Fidia, Adrian’s Casa del Gelato, Dario Cosentino hair Style, Istituto Aniene, Cam Edilizia, Ali Chic, Stuzzica pane e dolci, Snack Bar Centrale, Istituto Minerva, SVM Vacanze, La Bottega Roma ristorante, La Fontanella boutique, Ciocchetti Marmi, Libreria Orizzonte, A.G. Infissi, Brontolo asilo nido, AM Technology, Effe 8 telefonia, Restaurarte, Ottica Centro Visione, Giovanrosa gomme, Tecnorete, Hair Aliberti, Cecil-Street One, Halley Bar, Diva Optic, Oro nero capsule e cialde, Avico Light & Energy.