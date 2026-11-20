Dopo essersi reso irreperibile in Calabria era arrivato a Roma, ma a piazza Vittorio Emanuele II è incappato in una pattuglia del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale.

Mercoledì scorso due agenti in servizio di presidio nell’area giochi «Giardino Nicola Calipari», all’Esquilino, hanno notato un 28enne del Bangladesh con un fare guardingo e sospetto e lo hanno fermato per un controllo.

Senza documenti con sé, il giovane è stato sottoposto ad accertamenti che hanno fatto emergere una custodia cautelare in carcere disposta lo scorso 2 novembre dal Tribunale di Paola per rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di coltello.

Identificato, perquisito e portato in carcere: ai legittimi titolari i documenti recuperati

Oltre all’arresto, per il 28enne è scattata anche una denuncia alla Procura di Roma per ricettazione: nella perquisizione personale i vigili hanno infatti trovato documenti d’identità e carte di credito rubate.

I documenti sono stati subito restituiti ai legittimi proprietari rintracciati dagli agenti, mentre l’uomo — completate l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici — è stato accompagnato a Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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