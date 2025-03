Scavare per ri-portare alla luce non solo i corpi, ma la Storia

Fosse comuni:

Lo Storico Giovanni De Luna ha scritto: “Le macabre discariche” che affollavano i campi di battaglia della guerra civile spagnola (1936-1939) suggerirono a George Bernanos [scrittore francese di orientamento cattolico, Ndr.] questa amara osservazione: «La guerra di Spagna è una fossa comune. La fossa comune dove imputridiscono i principi veri e quelli falsi, le intenzioni buone e quelle cattive.».

Alle Cave Ardeatine:

“Ho segni profondi nelle mie carni / e nel cuore una fiamma mi divora / e le voci infantili dei figli / battono come ali leggere //.” (Lia Albertelli, compagna di Pilo, Partigiano combattente di Giustizia e Libertà a Roma, Medaglia D’Oro al Valor Militare Alla Memoria, ammazzato, da mano tedesca, alle Cave Ardeatine, il 24 Marzo del 1944)

“E’ una commemorazione semplice. I 335 nomi vengono pronunciati uno dopo l’altro. Serve per ricordarci un tempo lungo che servì per uccidere i corpi ai quali appartenevano, ma soprattutto per dirci che avevano un’identità.” (Ascanio Celestini, sull’eccidio delle “Fosse Ardeatine”)

Ci avviciniamo al 24 Marzo, il giorno dell’81° Anniversario della strage nazifascista delle “Fosse Ardeatine” e ci troviamo, ancora una volta, a fare Memoria di quei 335 “Partigiani combattenti” (ché quello sono diventati, anche se non tutti avevano combattuto o erano antifascisti, per unanime e giusto riconoscimento del loro sacrificio).

Per diverso tempo dopo la strage quei 335 uomini assassinati in quella Cava sono stati solo corpi sepolti dalle bombe naziste sotto un cumulo di detriti e mondezza.

Poi è arrivata la rabbia e la determinazione dei parenti, che volevano non solo giustizia, ma anche che i corpi di quegli assassinati venissero riconosciuti, con il loro nome e la loro storia, e venissero onorati. Poi è arrivato un uomo, il Professor Attilio Ascarelli (che in quella strage aveva perso due nipoti) il quale – da affermato ed insigne Anatomopatologo Forense – ha messo la sua scienza al servizio del dolore dei parenti e della Memoria di quei morti, ri-portando alla luce i loro corpi e dando – laddove possibile – un nome a quei resti mortali, affinché di ognuno di loro si conoscessero la Storia e le storie.

Ma a quell’uomo, a quell’insigne Professionista della Medicina Legale – a cui era toccato prima “lavorare” sui corpi dei 33 soldati tedeschi, colpiti e uccisi dai Partigiani a Via Rasella, e poi sui 335 corpi degli ammazzati per rappresaglia – dobbiamo anche altro.

Dobbiamo letteralmente l’invenzione di un metodo di lavoro per ri-portare alla luce quei corpi e dare loro un’identità che – ancora oggi – è utilizzato per fare il suo stesso delicato lavoro, in presenza di una fossa comune, diremmo così “moderna”.

*****

Portare alla luce un corpo e ri-dargli un’identità: il “Metodo Ascarelli”

Il lavoro di Attilio Ascarelli e dei suoi Assistenti durò da Luglio a Novembre del 1944. Le salme furono liberate di quanto le ricopriva ed estratte dai cubicoli in cui giacevano una alla volta e una alla volta esaminate col una autopsia, per quanto era possibile. Si interrogarono i parenti e si cercarono sui resti che venivano esumati segni particolari (cicatrici, interventi odontoiatrici, e altri particolari fisicoi) che li facessero riconoscere dai congiunti. In questa opera di identificazione furono utilizzati anche gli oggetti che via via venivano rinvenuti sui cadaveri (anelli, orologi, catenine d’oro, agendine, biglietti e lettere).

Dunque si unì la pratica autoptica a quella della Polizia scientifica (Ascarelli fu coadiuvato anche dal Dottor. Ugo Sorrentino, che all’epoca dirigeva l’Istituto della Polizia Scientifica di Roma ed era il Medico Legale (Perito Settore) che aveva effettuato l’autopsia sul corpo dell’Onorevole socialista Giacomo Matteotti, dopo il ritrovamento e che, negli anni dal 1927 al 1930, era stato protagonista anche delle operazioni medico-legali relative al famoso Caso Bruneri-Cannella, meglio noto come quello dello “Smemorato di Collegno”.

Dunque con la procedura investigativa inventata da Ascarelli e Sorrentino fu possibile arrivare alla quasi completa identificazione di tutte le 335 salme recuperate in quelle grotte. (qui una descrizione più dettagliata di quelle operazioni:https://www.mausoleofosseardeatine.it/lesumazione-dei-corpi-della-vittime-alle-fosse-ardeatine/)

Sul senso delle parole e sul loro giusto uso

Il luogo romano dove, il 24 Marzo del 1944, si compì, per mano nazista, la strage dei 335 ostaggi innocenti è oggi un Mausoleo Militare ed è comunemente noto come il luogo delle “Fosse Ardeatine”.

A me personalmente questa definizione non piace. La Storia ci dice, infatti, che in quella vecchia Cava dismessa di pozzolana sulla Via Ardeatina, al tempo trasformata in una discarica di “monnezza”, una volta ammazzati, quei 335 corpi non furono buttati in una fossa comune, preventivamente scavata (come si potrebbe pensare leggendo la targa affissa all’entrata del Mausoleo Militare).

I nazisti non ebbero il tempo (né forse la voglia) di scavarla quella fossa e volevano al più presto finire il loro sporco lavoro da assassini. Dunque, su quei corpi, ammonticchiati gli uni sugli altri, fu fatta crollare, a suon di bombe, la volta della grotta dove erano stati spinti, a cinque alla volta, legati gli uni agli altri con le mani dietro la schiena. E così il Professor Ascarelli li trovò: sepolti da una massa enorme di terriccio e mondezza, che serviva a coprire il fetore dei corpi e ad impedire l’individuazione del luogo della strage nazifascista; ché per i nazisti quegli uomini altro non erano che “monnezza” e sotto questa li seppellirono. Dunque, se le parole hanno un senso, e lo hanno: non si tratta di “Fosse Ardeatine”, ed è la stessa Storia di quella strage a ricordarcelo. Certo, cambiare una parola non cambia il senso e la crudezza di quella strage. Ma quella storia, come le molte altre simili di quegli anni, credo sia materia da maneggiare con cura ed attenzione, anche nella scelta delle parole utilizzate per raccontarla alla nostra Memoria civile.

Ancora scavi per la nostra Memoria

Mentre in Spagna, alla fine della guerra civile (e anche molti anni dopo) vennero scoperte innumerevoli fosse comuni: una per tutte la “Valle de Los Caidos”, Mausoleo-Monumento al franchismo dove, per molto tempo, è stato sepolto il corpo di Francisco Franco (poi rimosso); Mausoleo costruito con il lavoro schiavo di oltre 30mila prigionieri politici, migliaia dei quali morirono lì e lì furono sepolti, appunto in fosse comuni; in Italia, le stragi nazifasciste perpetrate durante i 20 mesi di occupazione del nostro Paese (più di 5mila ad una stima approssimativa) nella quasi totalità non hanno previsto fosse comuni, ma sono state compiute, per così dire, “on plain hair”, ovvero all’aria aperta, denotando non tanto la mancanza di premeditazione (che non ci fu affatto) ma la “fretta” nazifascista di liberarsi dell’”impiccio” dei civili che “sicuramente” , per i tedeschi e i fascisti, erano “l’acqua” nella quale nuotavano i “pesci” partigiani e anche per questo (oltre che per la sorda ribellione al nazifascismo) andavano puniti (leggi massacrati).

Le “Fosse di Katyn”

Il 17 Settembre del 1939, migliaia di Ufficiali ed esponenti dell’intellighenzia polacca furono uccisi nei boschi di betulle situati presso Katyn, località nei dintorni di Smolensk, da parte della NKVD, la Polizia politica staliniana. La Polonia nel 1939, dopo la firma del Patto Ribbentrop-Molotov, era stata invasa a Ovest, da parte della Germania nazista e a qualche giorno di distanza ad Est, da parte dell’esercito dell’URSS. Il massacro venne alla luce nel 1943, quando le truppe tedesche – che avevano invaso l’Unione Sovietici il 22 Giugno del 1941 – scoprirono quella che forse è la più grande fossa comune della Storia. Venne nominata, su richiesta della Germania, una Commissione D’Inchiesta Medico-Legale Internazionale, di cui faceva parte anche un italiano, il Professor Vincenzo Mario Palmieri, al tempo Ordinario di Medicina Legale presso l’Università di Napoli.

Quella strage: oltre 22mila assassinati, venne dai sovietici attribuita ai nazisti, ma le prove forensi raccolte sul campo dai Componenti della Commissione Internazionale determinarono inconfutabilmente la matrice sovietica della strage. Quella asserzione, corroborata da prove, non scagionerà affatto i nazisti dalla colpa delle centinaia di altre stragi perpetrate negli anni della Seconda guerra mondiale nei Paesi occupati e macchierà per sempre la bandiera rossa dell’Esercito sovietico e il valore incontrovertibile delle popolazioni di Stalingrado e Leningrado che, con la loro lunga resistenza, ai nazifascisti, permisero, alla fine, la sconfitta italiana e tedesca in quella terra e non solo in quella.

Ora, se facciamo un salto temporale di almeno tre decenni, ci troviamo a ragionare sulle fosse comuni scoperte, ad esempio, nei Paesi dell’America Latina al tempo delle dittature militari che oppressero molti di quei Paesi negli anni ‘70-‘80 del ‘900. Quello era il tempo del cosiddetto “Plan Condor” (Novembre 1975 e oltre) sorta di alleanza politica e militare anticomunista che prevedeva sparizioni, assassini di massa e omicidi politici; Piano che coinvolse i seguenti Paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Perù e Uruguay, al tempo governati da dittature militari di estrema destra, riempiendo quelle terre di fosse comuni; Piano politico-militare a cui non fu affatto estranea la CIA statunitense, come non lo fu nemmeno l’estrema destra di casa nostra, degnamente rappresentata da Stefano Delle Chiaie che aveva il grado di Colonnello della DINA, la Polizia politica di Pinochet e in quel Paese “lavorò” a torturare ed uccidere.

Finito il tempo di quelle dittature militari molte fosse comuni si andarono scoprendo in quei Paesi. Su molte di esse lavorò l’Equipo Argentino de Antropologia Forense, EAAF (https://eaaf.org/) Organizzazione Non Governativa Senza Scopo di Lucro (ONLUS) che lavora, da tempo per dare un nome alle vittime di sparizioni forzate, violenza etnica, politica, di genere e religiosa e lo fa partendo proprio dal cosiddetto “Metodo Ascarelli” che ha perfezionato utilizzando strumenti e competenze non disponibili al tempo dell’esumazione delle salme dei Martiri Ardeatini.(*)

******

Oggi, in molte parti del mondo continuano ad essere scoperte fosse comuni. Ve n’erano, ad esempio, nella ex Jugoslavia dopo la guerra fratricida del 1995. Per tutte ricordo la strage di Sebrenica, dell’11 Luglio 1995 durante la quale più di 8mila musulmani, uomini, donne, vecchi e bambini, furono uccisi dai miliziani serbo bosniaci del Generale Ratko Mladic, sotto gli occhi degli immobili caschi blu olandesi. Dopo essere stati torturati e seviziati i musulmani di Sebrenica vennero uccisi e sepolti in numerose fosse comuni che ancora oggi vengono rinvenute. L’ultima a mia conoscenza è quella rinvenuta nel Luglio del 2010 nel sito di Zalazje, fossa comune contenete 120 corpi. Forse una delle più grandi fosse comuni delle vittime di Srebrenica, probabilmente sepolte dapprima in un altro luogo e poi riesumate e portate altrove, per dissimulare il massacro di quegli 8mila esseri umani. (**)

Fosse comuni si trovano anche in Ucraina dove – nonostante sia in corso una sanguinosa invasione del Paese da parte delle truppe russe, giornalmente vengono rivenute fosse comuni nei paesi e nelle città conquistate e poi perse e riconquistate dai due eserciti che si combattono. Di queste scoperte, se una qualche notizia arriva viene sommersa dalle altre atrocità di quella guerra, così come accade nella striscia di Gaza dove si fronteggiano sanguinosamente l’Esercito israeliano e i componenti di Hamas e dove il prezzo più alto in sofferenze e vittime, come sempre succede in una guerra, lo pagano i civili palestinesi.

Ultima tappa di questo tour nell’orrore è quella siriana, territorio in cui, proprio in questi giorni, si vanno scoprendo numerose fosse comuni risalenti al tempo della dittatura di Bashar el Assad. In questo Paese e all’opera la Commissione Internazionale per le Persone Scomparse (ICMP) un’Organizzazione Intergovernativa che si occupa delle persone scomparse a causa di conflitti armati, violazioni dei diritti umani, calamità naturali e di origine umana e altre cause involontarie. L’ICMP è stata fondata nel 1996, a sede all’Aja e si finanzia con le donazioni provenienti da diversi Paesi del mondo.

Qui potete conoscere un resoconto del lavoro in Siria dell’ICMP attraverso la lettura del pezzo di Tommaso Siviero, pubblicato sull’Edizione cartacea del Quotidiano Domani del 10 Marzo u.s. (https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/migliaia-di-corpi-nella-fosse-comuni-in-sira-e-ora-di-dare-un-nome-agli-scomparsi-sa7ci06k).

Quanto avete letto sin qui è solo un resoconto molto sommario e parziale del disastro di vite che le fosse comuni, ancora presenti in molte parti del mondo, ci sbattono in faccia ogni volta che vengono scoperte. Degli uomini e delle donne che lavorano a far sì che si conoscano la Storia e le storie di chi quelle fosse comuni popola, poco sappiamo. Ma certo a loro va la nostra riconoscenza per un’opera condotta con passione e amore per la vertà che ci consente di chiamarci ancora genere umano, senza doverci voltare dall’altra parte per il ribrezzo che ci fa la nostra immagine riflessa in uno specchio.

———-

(*) Sempre sulle fosse comuni e sul dare ai corpi da lì estratti un nome ed una storia lavorano anche i componenti del Labanof, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano, diretto dalla Professoressa Cristina Cattaneo.

A questo link potete trovare molte informazioni sul lavoro del Labanof https://www.labanof.unimi.it/. Quoi invece è possibile ascoltare il Podcast di Rai Radio3: “Labanof, Corpi senza nome”, prodotto sull’attività del Laboratorio Forense milanese: https://www.raiplaysound.it/programmi/labanof

(**) Altre fosse comuni sono state scoperte nelle Bosnia Erzegovina, nel Sudan, in Iran, in Afganistan e nella parte della Siria occupata dall’ISIS.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.