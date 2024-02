Scena da film all’Esquilino: Sorpreso a rubare in un’auto, viene inseguito e bloccato dalla Polizia

Una vera e propria scena da film d’azione. Trattasi di un arresto eseguito dalla polizia all’Esquilino. Rincorso dagli agenti è stato fermato dopo una fuga a piedi. A finire in manette, arrestato dai poliziotti del commissariato di zona, è stato un 39enne di origine marocchina – con precedenti – con l’accusa di rapina impropria.

I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio dedicato, nel transitare in via Filippo Turati, hanno sentito un allarme acustico proveniente da un’auto in sosta e, al suo interno, hanno visto un uomo intento a perpetrare il furto. Il ladro, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire lanciando a terra lo zainetto in suo possesso ma è stato bloccato dagli agenti dopo pochi metri, all’altezza di piazza Manfredo Fanti.

A quel punto, gli agenti, dopo aver accompagnato l’uomo presso gli uffici del commissariato, lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo all’interno del suo zaino un martello infrangi vetro, una torcia, una telecamera per auto e un paio di occhiali da sole rubati, successivamente restituiti al proprietario che ha sporto denuncia lo stesso giorno.

