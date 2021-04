“Scene di un inferno nel XXI secolo” davanti al Mausoleo di Sant’Elena

Partito dal Ponte Nomentano con un attraversamento della Riserva Naturale Parco dell’Aniene, il progetto dantesco dell’Accademia Nazionale di Danza è proseguito virtualmente a Villa Farinacci e poi ancora al Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti Roma 1 di via Cortina fino al Cimitero del Verano.

Due cammini, uno di Osservazione, l’altro di Ascolto, fatti di passeggiate esperienziali, pratiche artistiche, azioni drammaturgiche e riflessioni nate da una sensibile lettura del testo dantesco.

Il terzo Cammino ad essere esplorato in questa sequenza-scomposta “non fedele” alla successione dei canti dell’Inferno, è quello della Conoscenza. Prima dell’esperienza live del 30 aprile alle h 17:00 nel piazzale antistante al Mausoleo di Sant’Elena (via Casilina 641, Roma) con i bambini del progetto dell’Accademia Nazionale di Danza “EducANDo in Danza” e i musicisti della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani, siamo stati portati nel limbo dantesco da un insolito Pulcinella.

La maschera, dal virtuosismo mimico e dallo spirito ironico e generoso, allieta l’attesa di “grandi, piccini e bambini” nel Limbo, rendendo la permanenza nel cerchio infernale «ancor più bella».

Il Limbo è definito da Dante il primo cerchio che l’abisso cigne (Inf. IV,25), orlo estremo della voragine dell’Inferno. In questa parte troviamo le anime di pagani e bambini che sono venuti a mancare prima che potessero ricevere il battesimo. Queste anime, pur essendo senza peccato, sono escluse dalla salvezza eterna; non essendo veri peccatori, infatti, non subiscono alcuna pena, ma restano comunque “sospesi” in questo luogo nell’inappagabile desiderio di veder Dio.

Pulcinella è stato il primo a condurci nel “luogo” in cui Dante incontrerà poeti come Omero, Orazio, Ovidio e Lucano o i cosiddetti «spiriti magni»; Questa prima esperienza in video è stata prodotta dal San Carlino – il Teatro dei Bambini a Roma con le voci di Caterina Vitiello e Greta Reimann e i testi di Maria Enrica Palmieri, Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza e ideatrice del progetto dantesco. Un’esperienza, questa, che ha voluto esplorare ancora un altro tipo di linguaggio: quello dei Burattini e della tradizione, insieme all’ormai immancabile “Ballata di Dante” di Paolo Fresu e le immagini dell’artista visivo Luigi Battisti.

Il video, presentato come Première sabato 24 aprile alle h 16:00 sui canali ufficiali dell’Accademia Nazionale di Danza è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=sN9vg9CApew