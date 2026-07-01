Schianto all’incrocio a Talenti, si ribalta ambulanza in codice rosso: quattro feriti gravi

Un drammatico incidente stradale ha trasformato una corsa disperata contro il tempo in una tragedia sfiorata nel quartiere Talenti.

Nel pomeriggio di ieri, un’ambulanza dell’Ares 118, che viaggiava a sirene spiegate per trasportare una paziente in imminente pericolo di vita, si è capottata a seguito di un violentissimo impatto con un’autovettura all’incrocio tra viale Immanuel Kant e via Nomentana. Lo schianto ha proiettato il mezzo di soccorso sul marciapiede, facendolo adagiare su un fianco.

La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri, il veicolo d’emergenza stava correndo verso il pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini con i dispositivi acustici e visivi (sirene e lampeggianti) regolarmente attivati.

A bordo, i sanitari stavano assistendo una donna le cui condizioni erano già state classificate come critiche, da codice rosso.

Lo schianto all’incrocio e la solidarietà dei passanti

Per cause ancora da accertare, proprio mentre attraversava l’intersezione con via Nomentana, l’ambulanza è entrata in collisione con una Dacia condotta da una donna di 40 anni.

La forza dell’impatto laterale ha sbilanciato il mezzo pesante del 118, che si è ribaltato su un lato terminando la sua corsa a pochi centimetri dalle recinzioni dei palazzi.

Immediata è scattata la macchina della solidarietà da parte dei numerosi testimoni e automobilisti di passaggio. Prima ancora dell’arrivo delle altre squadre di soccorso, alcuni cittadini si sono fiondati sul mezzo ribaltato per prestare i primi aiuti.

Utilizzando oggetti di fortuna, i passanti hanno spaccato il parabrezza anteriore dell’ambulanza per creare una via di fuga e permettere all’equipaggio e alla paziente di uscire dall’abitacolo deformato.

Quattro feriti in codice rosso negli ospedali romani

Nel giro di pochi minuti la zona è stata blindata dai Vigili del Fuoco, da diverse gazzelle dei caschi bianchi e da altre tre ambulanze fatte convergere d’urgenza sul posto.

I pompieri hanno messo in sicurezza i serbatoi dei veicoli per scongiurare il rischio di esplosioni, mentre i medici hanno preso in carico i feriti.

Il bilancio finale è pesante: quattro persone sono state ricoverate in codice rosso. I feriti – tra cui la paziente originaria, i componenti dell’equipaggio sanitario e la conducente dell’utilitaria – sono stati smistati d’urgenza tra i pronto soccorso del Policlinico Umberto I e del Sandro Pertini.

I vigili urbani hanno eseguito i rilievi scientifici stradali per stabilire la velocità dei mezzi e il rispetto delle precedenze semaforiche.

Al fine di chiarire le responsabilità, i caschi bianchi stanno acquisendo in queste ore i filmati delle telecamere di videosorveglianza stradale posizionate sull’asse della via Nomentana e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla drammatica carambola.

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