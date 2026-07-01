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Schianto all’incrocio a Talenti, si ribalta ambulanza in codice rosso: quattro feriti gravi

I passanti spaccano il parabrezza per liberare i sanitari e la paziente intrappolati

C.F. - 1 Luglio 2026

Un drammatico incidente stradale ha trasformato una corsa disperata contro il tempo in una tragedia sfiorata nel quartiere Talenti.

Nel pomeriggio di ieri, un’ambulanza dell’Ares 118, che viaggiava a sirene spiegate per trasportare una paziente in imminente pericolo di vita, si è capottata a seguito di un violentissimo impatto con un’autovettura all’incrocio tra viale Immanuel Kant e via Nomentana. Lo schianto ha proiettato il mezzo di soccorso sul marciapiede, facendolo adagiare su un fianco.

La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri, il veicolo d’emergenza stava correndo verso il pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini con i dispositivi acustici e visivi (sirene e lampeggianti) regolarmente attivati.

A bordo, i sanitari stavano assistendo una donna le cui condizioni erano già state classificate come critiche, da codice rosso.

Lo schianto all’incrocio e la solidarietà dei passanti

Per cause ancora da accertare, proprio mentre attraversava l’intersezione con via Nomentana, l’ambulanza è entrata in collisione con una Dacia condotta da una donna di 40 anni.

La forza dell’impatto laterale ha sbilanciato il mezzo pesante del 118, che si è ribaltato su un lato terminando la sua corsa a pochi centimetri dalle recinzioni dei palazzi.

Immediata è scattata la macchina della solidarietà da parte dei numerosi testimoni e automobilisti di passaggio. Prima ancora dell’arrivo delle altre squadre di soccorso, alcuni cittadini si sono fiondati sul mezzo ribaltato per prestare i primi aiuti.

Utilizzando oggetti di fortuna, i passanti hanno spaccato il parabrezza anteriore dell’ambulanza per creare una via di fuga e permettere all’equipaggio e alla paziente di uscire dall’abitacolo deformato.

Quattro feriti in codice rosso negli ospedali romani

Nel giro di pochi minuti la zona è stata blindata dai Vigili del Fuoco, da diverse gazzelle dei caschi bianchi e da altre tre ambulanze fatte convergere d’urgenza sul posto.

I pompieri hanno messo in sicurezza i serbatoi dei veicoli per scongiurare il rischio di esplosioni, mentre i medici hanno preso in carico i feriti.

Il bilancio finale è pesante: quattro persone sono state ricoverate in codice rosso. I feriti – tra cui la paziente originaria, i componenti dell’equipaggio sanitario e la conducente dell’utilitaria – sono stati smistati d’urgenza tra i pronto soccorso del Policlinico Umberto I e del Sandro Pertini.

I vigili urbani hanno eseguito i rilievi scientifici stradali per stabilire la velocità dei mezzi e il rispetto delle precedenze semaforiche.

Al fine di chiarire le responsabilità, i caschi bianchi stanno acquisendo in queste ore i filmati delle telecamere di videosorveglianza stradale posizionate sull’asse della via Nomentana e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla drammatica carambola.

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