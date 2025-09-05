Sciame d’api a Montecitorio: fuga tra turisti e deputati

Una mattinata insolita quella di oggi davanti a Montecitorio, trasformata per un paio d’ore in un vero e proprio teatro naturale.

Uno sciame d’api ha scelto uno dei pilastri di marmo all’ingresso della Camera dei Deputati come improvvisato punto di sosta, scatenando stupore e fuggi fuggi generale tra turisti e passanti.

Le api, ronzando incessantemente, hanno catturato l’attenzione di tutti, mentre l’area veniva subito recintata con transenne per garantire la sicurezza.

L’apicoltore chiamato a intervenire non è riuscito a trasferire lo sciame, che dopo un paio d’ore ha deciso di volare via da solo, probabilmente infastidito dall’assembramento umano.

Nel frattempo, a Montecitorio si raccomanda di tenere le finestre chiuse, per evitare “incontri ravvicinati” con gli insetti.

Tra il ronzio e l’improvvisa fuga dei curiosi, l’ingresso della Camera dei Deputati si è trasformato in un curioso incontro tra uomo e natura, ricordando che anche tra i palazzi storici, la vita selvaggia può fare capolino all’improvviso.

Un episodio singolare, tra sorpresa e leggerezza, che ha regalato una scena insolita nel cuore della politica.

