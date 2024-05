Sciopero dei taxi il 21 Maggio 2024: sit-in dei tassisti a Piazza San Silvestro

Martedì 21 Maggio 2024, i tassisti sciopereranno senza organizzare cortei o manifestazioni in giro per la città. Si riuniranno per un sit-in presso piazza San Silvestro, nel cuore di Roma, dalle 10 alle 17.

Durante questa protesta nazionale, gli autisti delle auto bianche esprimeranno il loro dissenso nei confronti del Governo.

Non si affronterà la questione delle licenze durante la protesta, ma sarà oggetto di discussioni future con il sindaco e l’assessore, come comunicato dai sindacati.

Le sigle sindacali coinvolte avrebbero preferito organizzare un corteo per le strade della Capitale, ma la questura ha autorizzato solo il sit-in a piazza San Silvestro.

Questa giornata sarà quindi caratterizzata dall’afflusso di centinaia di autisti e dalle auto bianche fermate nei garage.

Durante la protesta, i sindacati hanno assicurato che non si faranno richieste riguardanti il rilascio di nuove licenze nella Capitale.

L’obiettivo principale sarà spingere il Governo a firmare i decreti attuativi del Dpcm del 2019, che dovrebbero modificare le regole del trasporto pubblico non di linea.

La protesta è motivata dal fatto che il Governo non ha ancora firmato i decreti e le bozze iniziali sono state modificate, suscitando preoccupazione tra i rappresentanti di categoria.

Il principale obiettivo della protesta sarà Uber, la multinazionale californiana. I tassisti ritengono che il Governo voglia adottare nuove regole che favorirebbero l’utilizzo della piattaforma a discapito dei taxi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati