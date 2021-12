Sciopero dei trasporti: possibili disagi giovedì 16 dicembre

Giovedì 16 dicembre, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sciopero dei trasporti indetto da Cgil e Uil. Possibili disagi per le reti Atac e Roma Tpl, quindi bus, tram, metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.

Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.

Non sarà garantita l’attività delle biglietterie nelle stazioni Atac (il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo). Nelle stesse stazioni metro, se aperte, potrebbe fermarsi il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. Resteranno invece aperti i parcheggi di scambio.

In Ferrovie dello Stato, invece, l’agitazione sarà dalla mezzanotte alle 21. Astensione di 24 ore anche per i taxi, in base ai turni di servizio e per il noleggio con conducente.