Mattinata ad alta tensione quella di oggi, venerdì 20 novembre, davanti ai cancelli dell’università La Sapienza. Dove i collettivi studenteschi Osa e Cambiare Rotta — sigle vicine all’Unione sindacale di base — hanno dato vita a un presidio accompagnato dall’accensione di fumogeni rossi e dall’esposizione di striscioni con la parola d’ordine «Blocchiamo tutto».

Nel mirino dei manifestanti, riuniti fin dalle prime ore del mattino a piazzale Aldo Moro dopo l’arrivo di diversi micro-cortei mossi dalle scuole superiori della Capitale, non ci sono soltanto le politiche dell’esecutivo, ma anche la stessa Cgil, che per la giornata odierna ha proclamato lo sciopero generale.

La contestazione contro leva, riarmo e costi sociali: «Noi non siamo la Cgil, mandiamo a casa l’esecutivo»

Tra gli striscioni esibiti dai giovani spicca quello di apertura con la scritta «Dalle parole ai fatti», affiancato da cartelli polemici come «Studenti e lavoratori sono stanchi di pagare» e «Noi non siamo la Cgil».

Dal megafono i promotori hanno rivendicato il senso politico dell’iniziativa, inserita nello sciopero studentesco internazionale contro la guerra, il ritorno della leva, le spese per il riarmo e quella che definiscono la militarizzazione del sistema scolastico e universitario, indicando come traguardo dichiaratamente politico quello di «mandare a casa il governo» al grido di «Ci riprenderemo tutto, pezzo dopo pezzo».

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