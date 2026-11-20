È la giornata della mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio dell’esecutivo, accusata dal sindacato di aggravare il declino economico e l’impoverimento sociale dell’Italia. Sotto lo slogan «Il futuro è adesso», l’astensione dal lavoro riguarda per l’intero turno i comparti pubblici e privati, articolandosi in circa cento manifestazioni distribuite lungo la Penisola.

La piattaforma sindacale rivendica l’incremento di stipendi e assegni pensionistici, maggiore sicurezza e dignità occupazionale, il potenziamento della sanità pubblica, la tutela del diritto all’abitare e allo studio, chiedendo al contempo risorse orientate alla pace anziché alle spese militari.

A Roma il corteo principale è guidato dal segretario generale Maurizio Landini, partito alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II verso via dei Fori Imperiali, dove terrà il comizio finale. «La notizia vera sarà quanta gente ci sarà in piazza», aveva affermato il numero uno di Corso d’Italia alla vigilia, dicendosi fiducioso di un’affluenza rilevante e valorizzando l’adesione congiunta di lavoratori, giovani e studenti.

L’adesione del leader M5s e il blitz dei collettivi in via Gobetti con petardi e carta igienica

Alla sfilata capitolina partecipa anche una rappresentanza del Movimento 5 Stelle capeggiata da Giuseppe Conte, che ha rivendicato la scelta di schierarsi «dalla parte di chi lavora, di chi non arriva a fine mese e di chi chiede un Paese più giusto».

Sul fronte dell’ordine pubblico si segnala intanto un’azione dimostrativa messa in atto dal corteo studentesco mosso dall’università La Sapienza: transitando lungo via Gobetti, davanti al complesso dell’Aeronautica Militare, i manifestanti hanno scagliato rotoli di carta igienica oltre le recinzioni e fatto esplodere alcuni petardi, contestando quella che definiscono la «finanziaria di guerra» targata governo Meloni.

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