Si preannuncia una giornata complessa sul fronte della viabilità e dell’ordine pubblico nel centro di Roma per la coincidenza tra lo sciopero generale e le diverse mobilitazioni in programma nella giornata di venerdì 20 novembre 2026.

In campo scenderà la Cgil, con un corteo che partirà da piazza Vittorio Emanuele per convergere verso via dei Fori Imperiali, affiancato da due distinte manifestazioni studentesche — con ritrovi fissati a Piramide e a piazzale Aldo Moro, dinanzi all’ateneo La Sapienza — dirette anch’esse verso l’area dei Fori Imperiali. Questa mattina si è riunito il tavolo tecnico coordinato dal questore Roberto Massucci per mettere a punto il piano di sicurezza con i responsabili operativi.

Dai concentramenti davanti ai licei ai presidi in piazza Santi Apostoli e al ministero dell’Istruzione

La sorveglianza sarà calibrata in modo particolare sulle iniziative degli studenti, con verifiche sui tracciati e sui raduni preliminari davanti alle scuole superiori in marcia verso Piramide e piazzale Aldo Moro, oltre ai presidi statici annunciati in piazza Santi Apostoli e nei pressi del ministero dell’Istruzione.

Secondo quanto trapela dalla Questura, il dispositivo punterà ad assicurare «spazi di agibilità per chi intende esercitare il diritto a manifestare nel rispetto della legalità», salvaguardando al contempo le sedi istituzionali e i siti sensibili della città.

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