Nuova giornata di agitazione per il trasporto pubblico nella Capitale e nel Lazio venerdì 4 dicembre, quando andrà in scena uno sciopero di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Adl, Sbm, Cobas, Sgc, Unicobas, Usb e Orsa.

La mobilitazione interesserà l’intera rete gestita da Atac, i collegamenti dei gestori privati e il servizio Cotral, includendo i bus extraurbani e le ferrovie regionali Metromare e Roma-Nord.

In base alle norme sulle fasce di garanzia, la circolazione di bus, filobus, tram, metropolitane e convogli regionali sarà assicurata dall’avvio delle corse diurne fino alle 8:30 e nella fascia pomeridiana dalle 17 alle 20, con possibili interruzioni nelle restanti ore.

Sul fronte del trasporto notturno, tra giovedì e venerdì saranno a rischio i bus contrassegnati dalla lettera “N” mentre resteranno attive le linee diurne con corse oltre la mezzanotte; tra venerdì e sabato, al contrario, viaggeranno regolarmente le linee “N” mentre potranno subire stop i collegamenti diurni prolungati dopo mezzanotte, comprese le linee metro.

Dalle biglietterie ai treni Fs: tutti i settori interessati dalla protesta

Durante le ore di sciopero, nelle stazioni della metropolitana eventualmente aperte non saranno garantiti ascensori, scale mobili e montascale; resteranno inoltre chiuse le biglietterie Atac — restano operative le piattaforme online, i pagamenti con carte elettroniche a bordo o ai varchi e i parcheggi di scambio — e saranno interdetti i bike box, fatta eccezione per la fermata Ionio della linea B1, così come i locker commerciali negli scali chiusi.

Possibili modifiche anche per il servizio ClicBus Atac (aggiornamenti tramite app) e interruzioni per gli uffici al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, inclusi lo sportello permessi di via Silvio D’Amico e il contact center 06/57003. Parallelamente, il settore ferroviario sarà interessato dallo sciopero del gruppo Fs dalle 21 di giovedì 3 alle 21 di venerdì 4 dicembre.

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