Scippo in centro a Roma: arrestato un 25enne egiziano

Ieri sera, intorno alle 23:30, in via delle Botteghe Oscure, un turista spagnolo è stato scippato della catenina con un crocefisso che portava al collo. L’autore del gesto si è dato alla fuga, ma una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Macao, presente nella zona, ha notato l’uomo in fuga, lo ha inseguito e fermato.

Si tratta di un 25enne di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.

