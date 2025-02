Scippo in pieno centro: turista americana derubata, rider insegue il ladro e lo fa arrestare

Notte movimentata nel cuore della Capitale, dove una turista statunitense è stata vittima di una rapina lampo. Mentre attendeva un taxi in piazza San Pantaleo, un giovane le si è avvicinato con mossa fulminea, strappandole dal collo due collanine d’oro, per poi darsi alla fuga tra le vie del centro.

L’inseguimento e l’arresto: decisivo l’intervento di un rider

Ma il rapinatore non aveva fatto i conti con un testimone d’eccezione: un rider che, assistendo alla scena, ha seguito il fuggitivo a distanza, aggiornando i carabinieri in tempo reale sulla sua posizione.

Grazie alle indicazioni preziose del cittadino, i militari della Stazione di San Lorenzo in Lucina sono riusciti a bloccare il sospetto in piazza Navona. Si tratta di un 20enne di origine macedone, trovato ancora in possesso della refurtiva.

Refurtiva recuperata e arresto del rapinatore

Le collane rubate sono state restituite alla turista, ancora scossa per l’accaduto, mentre il giovane è stato arrestato per rapina. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

