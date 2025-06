Scippo notturno in centro, ma la vittima scatta la foto del ladro: arrestato 19enne

Una collanina strappata con violenza e una fuga che sembrava destinata a restare impunita. Ma a incastrare il rapinatore è bastato un clic.

Quello della fotocamera di uno smartphone, usato con lucidità dalla vittima pochi istanti dopo l’aggressione. Così, grazie a uno “scatto rubato” in mezzo alla notte romana, la polizia ha arrestato un diciannovenne egiziano già noto alle forze dell’ordine.

È accaduto nei pressi del capolinea dei bus in Piazza San Marco, nel cuore del centro storico. Erano circa le due di notte quando un giovane, in attesa del suo autobus, è stato avvicinato da quattro uomini di origine nordafricana.

La scusa? Una sigaretta. Ma bastano pochi secondi e la richiesta si trasforma in un’aggressione. Accerchiato, spinto a terra e rapinato della collanina d’oro che portava al collo.

Nonostante la paura e la violenza, la vittima è riuscita a rialzarsi e ha tentato un breve inseguimento fino a Via delle Botteghe Oscure. Nuovamente minacciato, ha preferito desistere. Ma prima di chiamare il 112, ha avuto la prontezza di immortalare il volto di uno degli aggressori.

Quella fotografia si è rivelata decisiva. Gli agenti del I Distretto Trevi, giunti poco dopo, hanno usato il “primo piano” per avviare le indagini. E non ci è voluto molto. Il volto era lo stesso di un egiziano di 19 anni già arrestato a febbraio, dopo aver tentato un furto in un centro d’accoglienza e aver provato a fuggire con alcuni cellulari.

Il giovane è stato rintracciato sul Lungotevere della Farnesina, mentre passeggiava indisturbato. In tasca, teneva un paio di forbici smontate con le lame affilate: un’arma rudimentale, forse usata per intimidire le vittime. Non un oggetto qualunque, ma un ulteriore indizio che ha convinto gli investigatori della sua responsabilità nella rapina.

La Procura ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Intanto, proseguono le ricerche per identificare gli altri tre componenti della banda.

