Nuovi momenti di forte tensione lungo la rete autostradale italiana con protagoniste le tifoserie organizzate. Nella giornata di ieri – sabato 21 novembre – sull’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio Arno Est alle porte di Firenze, si è verificato un contatto tra una frangia di ultras giallorossi diretti a Parma e un gruppo di sostenitori del Torino in viaggio verso Napoli per il posticipo serale allo stadio Maradona.

Nel corso dei tafferugli i van sui quali viaggiavano i tifosi granata hanno subito numerosi danni, mentre fortunatamente non si registrano feriti.

Nelle ore successive sono inoltre apparse sui social network alcune fotografie che ritrarrebbero materiale strappato ai sostenitori piemontesi durante l’assalto. L’accaduto segna il secondo grave episodio lungo l’Autosole a distanza di un anno dai disordini che avevano visto fronteggiarsi le tifoserie di Roma e Fiorentina.

In bilico i biglietti per Bologna dopo lo stop alla vendita; bollino rosso per la trasferta in laguna

L’episodio riapre immediatamente il dossier sulle prossime trasferte della tifoseria giallorossa. Per la gara di Bologna la vendita dei biglietti resta tuttora sospesa e si attende il pronunciamento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che valuta un possibile nuovo stop.

Nel mirino delle autorità c’è anche la trasferta contro il Venezia, già classificata con il bollino rosso per la storica inimicizia tra la tifoseria lagunare e quella dell’Udinese, quest’ultima da sempre gemellata con i sostenitori della Roma.

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