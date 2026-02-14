Scontro sulla Ztl a Roma: Forza Italia accusa Gualtieri di “fare cassa” sulle auto elettriche. Arriva la mozione
Il provvedimento, per evitare l'approvazione in giunta della direttiva che impone il pagamento di un canone per le vetture a zero emissioni che vogliono accedere nelle ztl della città
A Roma la battaglia politica sulla mobilità urbana si accende come non mai. Mentre i cittadini cercano di orientarsi tra divieti, permessi e strisce blu, la Giunta di Roberto Gualtieri rischia di trovarsi al centro di una tempesta politica senza precedenti.
Tutto nasce dai provvedimenti che dovrebbero approdare in Giunta entro fine febbraio e che potrebbero rivoluzionare le regole per chi guida veicoli a basso impatto ambientale.
A sollevare la polemica è stata la capogruppo di Forza Italia, Rachele Mussolini, che non ha risparmiato accuse: secondo lei, la sostenibilità verrebbe usata come pretesto per aumentare le entrate comunali, trasformando i cittadini romani in “bancomat” a beneficio del Comune.
Le misure che infiammano il dibattito
Al centro dello scontro ci sono due provvedimenti chiave:
Ztl a pagamento per le elettriche: fino ad oggi esentati, i veicoli esclusivamente elettrici dovrebbero versare un permesso annuo da 1.000 euro per accedere alla Fascia Verde.
Sosta a pagamento per le ibride: le auto ibride, fino ad oggi agevolate o gratuite in molte zone, saranno soggette al pagamento delle strisce blu.
Secondo Mussolini, si tratta di scelte che contraddicono la spinta verso la mobilità ecologica: «Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento del 230% nelle immatricolazioni di ibride tra il 2019 e il 2022. Ora quei cittadini vengono puniti anziché premiati».
Roma contro l’Europa?
La capogruppo di Forza Italia invita anche a guardare oltre i confini: «Mentre Londra, Parigi e Madrid incentivano chi sceglie motorizzazioni sostenibili, Roma procede in direzione opposta. È una scelta che rischia di scoraggiare gli investimenti green e di penalizzare famiglie e pendolari».
La mozione
Forza Italia, ha deciso così di percorrere le vie istituzionali, annunciando, tramite la capogruppo in assemblea capitolina, Rachele Mussolini, la presentazione di una mozione per fermare i provvedimenti.
