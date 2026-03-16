Scontro fra tram al Pigneto: dieci passeggeri in ospedale

Un rumore secco, poi la frenata improvvisa e il viaggio che si interrompe nel giro di pochi secondi. La mattinata di oggi lunedì 16 marzo, per alcuni pendolari romani, è stata scossa da un drammatico incidente, nel quartiere del Pigneto, dove due tram si sono scontrati mentre percorrevano la stessa sede tranviaria.

Erano circa le 8 quando, all’altezza di via Erasmo Gattamelata, due convogli delle linee 5 e 19 si sono tamponati.

A bordo c’erano decine di persone dirette al lavoro, all’università o a scuola. L’impatto, avvenuto in uno degli orari più affollati della giornata, ha fatto sobbalzare i vagoni e scaraventato in avanti diversi passeggeri, colti di sorpresa dalla brusca frenata.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, alcune pattuglie della Polizia di Stato, e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al V Gruppo Prenestino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il bilancio provvisorio parla di circa dieci persone ferite. I passeggeri coinvolti sono stati accompagnati nei pronto soccorso degli ospedali della zona per accertamenti medici.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi: si tratterebbe prevalentemente di contusioni e traumi legati alle cadute all’interno dei vagoni al momento dell’impatto.

Trasporto pubblico in tilt

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione del trasporto pubblico. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, i tecnici di ATAC hanno dovuto sospendere temporaneamente il passaggio dei tram lungo il tratto interessato.

Le linee 5, 14 e 19 sono state limitate nel loro percorso, mentre per garantire la mobilità dei passeggeri è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi lungo la tratta interrotta.

Una misura necessaria per evitare che il blocco dei convogli paralizzasse completamente la mobilità della zona est della Capitale.

La ripresa del servizio

Dopo circa un’ora e mezza di interventi, i mezzi incidentati sono stati rimossi e i binari liberati.

Intorno alle 9:30 la circolazione dei tram ha ripreso gradualmente, anche se con inevitabili ritardi accumulati durante la fase di emergenza.

Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il tamponamento tra i due convogli.

Saranno gli accertamenti della Polizia Locale a stabilire con precisione le cause dell’incidente e a ricostruire le responsabilità di quanto accaduto lungo una delle linee tranviarie più utilizzate della città.

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