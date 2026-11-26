Il cadavere di una persona, ancora priva di identità, è stato ritrovato a Roma all’interno dell’area dell’ex Città del Rugby, in via Augusto Renzini 70, intorno alle 18:30, di Mercoledì 25 novembre, nel quartiere periferico di Spinaceto. Secondo i primi riscontri, il corpo era ricoperto dall’immondizia accumulata all’interno della struttura.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti il medico legale, gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici e gli agenti del commissariato Spinaceto. Sono in corso gli accertamenti investigativi per dare un nome alla vittima e definire le cause della morte.

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