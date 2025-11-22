Scoperti i covi della banda del lusso: trovate 137 borse Louis Vuitton e 29 Valentino

È scattato nelle scorse ore il blitz. I Carabinieri della Stazione di Roma–San Lorenzo in Lucina, insieme agli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, bussano – decreto di perquisizione alla mano – a una serie di indirizzi chiave.

L’obiettivo è uno solo: trovare la refurtiva dei due clamorosi colpi messi a segno nelle boutique del lusso nel cuore della Capitale. Il primo l’8 agosto 2025, in piazza Mignanelli, contro Valentino.

Il secondo, appena pochi giorni fa, il 17 novembre, contro Louis Vuitton di via dei Condotti. Le indagini, coordinate dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, erano partite subito dopo il furto in piazza Mignanelli.

Nessun dettaglio era stato lasciato al caso: appostamenti, pedinamenti, controlli mirati. Un lavoro silenzioso e costante che ha permesso ai Carabinieri di ricostruire i movimenti della banda e individuare i luoghi dove, con ogni probabilità, era stata nascosta la merce rubata.

Nelle perquisizioni, i sospetti diventano prove. Saltano fuori 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton — quasi l’intero bottino dei 140 pezzi trafugati il 17 novembre — e 29 borse Valentino delle 74 scomparse nel colpo di agosto. Un tesoro di quasi 400 mila euro, recuperato pezzo dopo pezzo.

Ma non è tutto: vengono sequestrati anche gli abiti indossati durante i furti, riconoscibili grazie alle telecamere di sorveglianza, e un arsenale di strumenti usati per scassinare: una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, attrezzi da scasso, cellulari e materiale informatico utile a ricostruire la rete e attribuire le responsabilità.

Un colpo dopo l’altro, il cerchio intorno ai responsabili si stringe. E le boutique del lusso del centro tornano ad avere qualche certezza in più.

