Scossa di terremoto a Ciampino, avvertita anche tra Centocelle e Tor Vergata

Un lieve terremoto è stato avvertito nella serata, di oggi sabato 14 marzo, tra la periferia sud-est della Capitale e l’area dei Castelli Romani.

La scossa, registrata poco prima delle 23, è stata percepita da diversi cittadini soprattutto nella zona orientale di Roma.

Secondo i dati diffusi dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 2.0 ed è stato registrato alle 22:44 dalla sala sismica dell’ente con sede nella Capitale.

L’epicentro è stato localizzato circa 7 chilometri a nord di Ciampino, a una profondità di 9 chilometri.

La scossa avvertita nei quartieri est

Il movimento tellurico, seppur di lieve intensità, è stato avvertito distintamente in alcune zone della città, in particolare nei quartieri di Centocelle e Tor Vergata, dove diversi residenti hanno segnalato una breve vibrazione accompagnata da un leggero boato.

Una seconda scossa pochi minuti dopo

A distanza di pochi minuti è stata registrata anche una seconda scossa più debole, rilevata alle 22:57, sempre nella stessa area.

Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma l’evento è stato comunque percepito da numerosi cittadini che, soprattutto sui social, hanno raccontato di aver avvertito il tremore.

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