Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
Municipi: , | Quartiere: , ,

Scossa di terremoto a Ciampino, avvertita anche tra Centocelle e Tor Vergata

Al momento non risultano danni a persone o edifici

Redazione - 15 Marzo 2026

Un lieve terremoto è stato avvertito nella serata, di oggi sabato 14 marzo, tra la periferia sud-est della Capitale e l’area dei Castelli Romani.

La scossa, registrata poco prima delle 23, è stata percepita da diversi cittadini soprattutto nella zona orientale di Roma.

Secondo i dati diffusi dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 2.0 ed è stato registrato alle 22:44 dalla sala sismica dell’ente con sede nella Capitale.

L’epicentro è stato localizzato circa 7 chilometri a nord di Ciampino, a una profondità di 9 chilometri.

La scossa avvertita nei quartieri est

Il movimento tellurico, seppur di lieve intensità, è stato avvertito distintamente in alcune zone della città, in particolare nei quartieri di Centocelle e Tor Vergata, dove diversi residenti hanno segnalato una breve vibrazione accompagnata da un leggero boato.

Una seconda scossa pochi minuti dopo

A distanza di pochi minuti è stata registrata anche una seconda scossa più debole, rilevata alle 22:57, sempre nella stessa area.

Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma l’evento è stato comunque percepito da numerosi cittadini che, soprattutto sui social, hanno raccontato di aver avvertito il tremore.

immagine di repertorio

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati