Una scritta tracciata con vernice rossa è spuntata nel corso della notte, tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, sulla facciata a piano terra di uno stabile in via Antonio Lo Surdo, nel quartiere Marconi. Sul muro — all’altezza di alcune finestre munite di grate bianche — la frase è stata vergata in stampatello maiuscolo, prendendo di mira il premier israeliano e altri esponenti.

Il Municipio Roma XI si è già mosso in sinergia con l’Ufficio Decoro di Roma Capitale per avviare la cancellazione del messaggio e restituire integrità al prospetto dell’edificio, in un’area già oggetto di richieste di maggiore attenzione su decoro e vivibilità.

L’allarme di Marco Palma: «Sale la tensione nel quartiere, così non si aiuta il contrasto all’antisemitismo»

Sull’accaduto è intervenuto il vicepresidente del Consiglio del Municipio XI e consigliere di Fratelli d’Italia Marco Palma, mettendo in guardia dalle ricadute sul tessuto locale: «Scritta contro il Governo Israeliano fa salire la tensione nel quartiere Marconi rispetto alla forte presenza di cittadini italiani di religione ebraica e non da un grande contributo alla lotta all’antisemitismo. Forse una reazione all’atto approvato recentemente in parlamento? Chissà».

Un richiamo che evidenzia la delicatezza di un quadrante dove vive una nutrita comunità ebraica romana, mentre proseguono gli accertamenti sull’episodio e le procedure per la rimozione.

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