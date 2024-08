Scritte contro il Sindaco Gualtieri a piazza Navona

Nel pomeriggio di lunedì 5 agosto, Piazza Navona è diventata il teatro di un’inquietante protesta: ignoti hanno affisso cartelli contenenti scritte offensive contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Tra le frasi comparivano “Gualtieri criminale di Roma” e “Gualtieri ridacci la nostra Roma”, rivolte ai cantieri che stanno operando in città durante questo mese di agosto.

La scoperta è avvenuta intorno alle 16:00, quando una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in Piazza Navona.

Gli agenti hanno trovato le ingiurie stampate su locandine affisse alla rete di recinzione che circonda la Fontana dei Quattro Fiumi.

I caschi bianchi, in servizio di vigilanza nella zona, hanno notato i manifesti provocatori e hanno subito allertato la Digos della questura di Roma per avviare le indagini.

L’ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale è stato incaricato di rimuovere i cartelli e pulire i pannelli di recinzione.

Attualmente, le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili di questa protesta nel Centro Storico e per garantire che simili atti non si ripetano.

