«Scrivimi quando arrivi»: due parole che dovrebbero racchiudere solo vicinanza e cura, ma che per molte donne — e per chi le attende — nascondono ancora la preoccupazione di non rientrare a casa senza pericoli.

È attorno a questo interrogativo che si sviluppa il programma promosso da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Fino al 30 novembre, nella zona Partenze del Terminal 1 di Fiumicino, nei pressi della «Piazza», un acero diventa il perno di un’opera condivisa che richiama il diritto di ogni donna a spostarsi e vivere la propria quotidianità senza timore.

Desideri su carta con semi, luci arancioni e ascolto nei terminal

Chi transita in aeroporto può inviare il proprio contributo scansionando il QR code vicino all’installazione, mentre chi segue Adr online può rispondere alla call to action su Instagram e Facebook e i lavoratori possono partecipare attraverso la comunicazione interna: ogni messaggio viene riportato su un cartoncino di carta piantabile con semi per arricchire l’albero giorno dopo giorno e, a conclusione dell’esposizione, essere affidato alla comunità aeroportuale per dare vita a nuove piante.

Per il 25 novembre torna anche l’adesione a «Orange the World» promossa da Un Women, con l’illuminazione arancione degli uffici e della fontana del Terminal 3 a Fiumicino e della facciata di Ciampino, accanto al percorso sulla parità di genere certificata e ai Punti Viola realizzati con Donnexstrada — nati a Fiumicino nel 2024 come primo presidio aeroportuale in Italia e poi estesi a Ciampino — per offrire accoglienza e primo supporto.

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