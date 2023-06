Scuola, avvio domande per borse di studio anno scolastico 2022/23

A partire dal 21 giugno e fino al 17 luglio 2023 è possibile presentare domanda online per la borsa di studio.

Sono ammessi a inoltrare domanda per il beneficio gli studenti e le studentesse residenti in uno dei Municipi di Roma Capitale, frequentanti nell’anno scolastico 2022/23 una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP e con ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78.

La domanda per la borsa di studio dovrà essere compilata e inviata all’Amministrazione Capitolina esclusivamente online attraverso l’apposito servizio disponibile seguendo il percorso:

www.comune.roma.it > Portale Istituzionale > Servizi > Scuola > Diritto allo studio > Domanda borsa di studio digitale

Tutte le informazioni nelle pagine del Dipartimento Scuola