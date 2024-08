Scuola, De Santis (LcR): “Servizio a rischio, Giunta Gualtieri trascura pubblico e amplia offerta privati”

“Come avevamo già annunciato prima della pausa estiva, a breve Nidi e Scuole dell’Infanzia capitoline riapriranno i battenti e subito piomberanno nel caos: da affrontare immediatamente la questione degli adempimenti relativi al conferimento delle titolarità e quella delle assegnazioni provvisorie di insegnanti ed educatrici. Un tema sul quale abbiamo già richiesto una specifica Commissione Scuola, proprio per avere chiarimenti.

Le scuole, nei fatti, riapriranno in una situazione peggiore di quella in cui si trovavano soltanto pochi mesi fa. La grave carenza di personale e la miope mancanza di investimenti nel settore 0-3 stanno portando il settore al collasso.

Un disastro certificato proprio in questi giorni dalla forte preoccupazione manifestata da tutti i lavoratori del settore.

Nonostante il governo centrale avesse dato la possibilità di sforare il tetto per la spesa del lavoro flessibile, l’Amministrazione ha destinato una cifra irrisoria che, come ovvio, non riuscirà a sopperire al fabbisogno di educatori per le strutture della Capitale.

Per non parlare del pasticcio, per usare un eufemismo, causato dall’iscrizione obbligatoria all’albo professionale per educatori e pedagogisti.

L’unica carezza, da parte del Sindaco, arriva nei confronti dei privati ai quali la Giunta ha recentemente ‘regalato’ un aumento del numero delle possibili convenzioni.

Ed ecco che il nostro dubbio di qualche mese fa diventa oggi sempre più fondato: Gualtieri e i suoi assessori vogliono picconare il servizio pubblico per lasciare spazio alla rete dei privati?

Una manovra che ci saremmo aspettati da altri, non certamente da una maggioranza di sinistra, e alla quale ci opporremmo con forza in tutte le sedi possibili”. Così Antonio De Santis, capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙