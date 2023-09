Scuola di atletica leggera a Roma Tor Tre Teste

Sono iniziati il 5 settembre 2023 i corsi per bambini e bambine della scuola di Atletica leggera nell’impianto Antonio Nori in largo Cevasco a Tor Tre Teste.

Le lezioni sono tenute dagli istruttori dell’A.s.d. Atletica Tor Tre Teste, tutti istruttori FIDAL, con competenze specifiche per i singoli corsi. In particolare il martedì, dalle 16 alle 17, gli istruttori seguono i ragazzi diversamente abili. I ragazzi non vedenti sono supportati da istruttori iscritti alla FISPES (abilitati ad accompagnare e avviare i non vedenti all’attività sportiva e all’atletica).

Tra la mission dell’Associazione sportiva, quello di «insegnare ai ragazzi, che si avvicinano a questo sport, il rispetto, l’onestà e l’altruismo, ad aiutarli a vincere la timidezza e le difficoltà tipiche della gioventù, sviluppando la fiducia in se stessi, ed una sana autostima che li aiuterà a superare le loro eventuali difficoltà emotive personali e relazionali».

Gli orari della scuola di Atletica leggera

Questi gli orari dei corsi di atletica, a seconda delle età.

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email

Dalle 15.15 alle 16.45: per i nati fino al 2012 Dalle 16.00 ale 17.00: per i ragazzi diversamente abili (solo il martedì) Dalle 17.00 alle 18.00: per i nati nel 2019 Dalle 17.00 alle 18.30: per i nati dal 2013 al 2018a Dalle 9.30 alle 11.00: per i nati fino al 2012 Dalle 11.00 alle 12.30 : per i nati dal 2013 al 2018 Dalle 11.00 alle 12.00 : per i nati nel 2019 Per informazioni più dettagliate rivolgersi al 348.2827977 o inviare una mail a: info@atleticat3t.it – sito http://www.atleticat3t.it