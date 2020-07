Scuola: entro oggi accettazione del posto ai nidi per i neoiscritti

Scade oggi 30 luglio 2020 il termine per l’accettazione del posto in graduatoria per i nidi capitolini. La mancata accettazione tramite l’apposita procedura on line comporta l’impossibilità della frequenza.

L’Amministrazione ricorda, inoltre, a coloro che hanno presentato la riconferma dell’iscrizione ai nidi per bambini già frequentanti il servizio l’anno scorso, che è possibile inviare l’attestazione ISEE ai fini della retta entro domani. Si conferma che gli importi previsti in relazione alle diverse fasce ISEE sono uguali all’anno precedente.

I nidi capitolini riapriranno il 9 settembre. I primi ad entrare, come sempre, saranno i bambini già frequentanti le strutture, a cui seguiranno gradualmente a distanza di pochi giorni gli inserimenti dei nuovi iscritti.

Le procedure per l’accettazione del posto e per la presentazione dell’ISEE per le riconferme sono sul sito di Roma Capitale.

Accettazione del posto:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS611712

Presentazione dell’ISEE per le riconferme:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS607840