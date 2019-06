Scuola Giuglio Cesare: festa delle emozioni con tanti piccoli protagonisti

E’ stata, come ogni anno, una bellissima festa quella alla scuola dell’infanzia Giulio Cesare, in via Conte di Carmagnola, a conclusione dell’anno scolastico 2018-2019.

La festa è un saluto ai bambini che lasciano la scuola dell’infanzia e rappresenta un vero e proprio saggio con canti e balli in cui i bambini danno prova di tutte le competenze acquisite durante i tre anni trascorsi insieme.

La festa, unica nel suo genere, è un fiore all’occhiello della materna Giulio Cesare, grazie all’impegno delle bravissime e laboriose maestre che preparano i bambini e tutte le iniziative con professionalità e generosità, non risparmiandosi di fronte a nulla.

Quest’anno il tema della festa è stato quello delle emozioni, ripreso dal progetto educativo.

E’ intervenuta anche la banda musicale del Comune di Roma, che ha allietato gli alunni e i molti genitori intervenuti.

A. P.