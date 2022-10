Scuola, online la Mappa della Città Educante

E’ online la Mappa della Città Educante, la raccolta di proposte e opportunità culturali e formative per le scuole di ogni ordine e grado, completamente gratuite, offerte da diciotto tra le più prestigiose istituzioni culturali pubbliche della città. In tutto 131 opportunità per le scuole di ogni ordine e grado.

La Mappa è frutto di un lavoro intenso svolto con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, che ha l’obiettivo di accrescere l’offerta formativa a disposizione delle scuole, fornire loro maggiori opportunità, tanto preziose soprattutto dopo la pandemia, e favorire tra scuola e città una relazione viva e reciproca, una contaminazione che ha la forza di trasformare il territorio intorno.

La presentazione del progetto si è tenuta il 27 ottobre scorso al Teatro India.