Scuola Pisacane: riqualificata l’area interna alla scuola

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, informa in una nota su un intervento presso la scuola elementare Carlo Pisacane, in via dell’Acqua Bullicante.

“Il posizionamento – dice l’assessore – di nuovi contenitori utili per l’innovativo sistema di raccolta porta a porta ha comportato anche la riqualificazione dell’area interna al perimetro della scuola.

“All’inizio i secchioncini per la raccolta porta a porta erano stati posizionati all’ingresso principale della scuola e in alcuni sotto scala, rendendo disagevole il ritiro e diminuendo il decoro dell’ingresso del plesso scolastico.

“Ama, dopo vari sopralluoghi con l’Assessore, ha deciso di trovare una collocazione più idonea ai contenitori posizionandoli in un’area con accesso carrabile presente nell’area interna al perimetro della scuola. L’area, però, versava in uno stato di profondo degrado. Erano presenti molti oggetti abbandonati per lo più materiali ingombranti della scuola dismessi. Ho chiesto un intervento immediato all’ufficio tecnico che è prontamente intervenuto. Ho approfittato durante il sopralluogo anche per richiedere un intervento di pulizia, che davanti alle scuole deve essere priorità nella programmazione dello spazzamento”.

L’Assessore ha più volte coordinato, negli ultimi mesi, degli interventi di rimozione dei materiali ingombranti presenti in molte scuole del Municipio “che versavano in quelle condizioni addirittura da decenni. Si trattava per lo più porte, armadi, sedie, tavole di banchi e cattedre. Pulcini ha ricordato che, per la particolarità dell’intervento, si tratta di operazioni extra Tari che non rientrano nel perimetro di contratto di servizio con Ama”.