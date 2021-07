Scuola, presentazione progetti gratuiti anno 2021-2022

Al via la possibilità di presentare proposte progettuali didattico-formative gratuite per le scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale: i progetti saranno raccolti dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, per essere inclusi e divulgati attraverso il catalogo “Mappa dei Progetti per le scuole – A.S. 2021/2022 – promossi da Roma Capitale per tutte le scuole del territorio”.

L’obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è proporre alle scuole cittadine un’ampia offerta formativa, con proposte che puntino a promuovere opportunità di crescita personale, di sviluppo del senso critico nonché occasioni che educhino alla cittadinanza e alla partecipazione.

I destinatari sono gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale, insieme ai docenti e alle famiglie che potranno essere pienamente coinvolti nell’attuazione dei progetti.

Sei gli ambiti tematici dei progetti, che potranno essere realizzati sia in presenza che in modalità di didattica a distanza: Ambiente e Scienze; Arte e Cultura; Benessere e Salute; Diritti, Intercultura e Pace; Roma la mia città; Storia e Memoria.

Possono presentare le proposte le università statali, gli enti di ricerca pubblici, gli enti afferenti alla Pubblica Amministrazione; le aziende, le istituzioni e le società partecipate di Roma Capitale; le società cooperative, le fondazioni, le associazioni senza scopo di lucro e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus). I progetti saranno valutati da una commissione nominata dall’Amministrazione.

Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il 27 luglio, all’indirizzo PEC protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it.

Qui tutte le informazioni e l’avviso pubblico.

“Sostenere le proposte didattiche e formative per i nostri studenti è un’azione fondamentale. La scuola rappresenta un contesto determinante per l’apprendimento, la socializzazione e la crescita di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. A loro dobbiamo fornire ogni strumento utile per apprendere, riflettere, maturare e agire in modo consapevole”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“La Mappa dei Progetti per le scuole rappresenta un’azione importante che portiamo avanti per gli alunni delle scuole di tutto il territorio cittadino. Attraverso questo catalogo, gli istituti potranno scegliere e realizzare percorsi tematici aprendo le porte ad associazioni ed enti del territorio, a beneficio di studentesse e studenti. Ringrazio il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e tutti coloro che contribuiranno”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.