Scuola, prorogata la data di pubblicazione delle graduatorie definitive per i nidi

Roma, 3 giugno 2020 – Roma Capitale informa che la pubblicazione delle graduatorie definitive dei Servizi Educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2020/2021 prevista per il giorno 04 giugno 2020, è posticipata a data da destinarsi.

In un’ottica di chiarezza informativa, restando in attesa della emanazione delle linee guida nazionali relative alla ripartenza dei servizi educativi e scolastici a partire dal mese di settembre 2020, con l’eventualità di un diverso calendario delle riaperture, l’amministrazione comunicherà successivamente le date di inizio e termine per l’accettazione del posto da parte delle famiglie.