Neanche il tempo di riaprire dopo l’occupazione e il liceo Socrate finisce di nuovo sotto chiave per un raid con l’estintore. Mercoledì 18 novembre il dirigente scolastico Carlo Firmani ha disposto la chiusura dell’istituto di via Padre Reginaldo Giuliani, alla Garbatella, bollato in circolare come «grave atto vandalico»: uno o più estintori sono stati sversati appositamente nei corridoi, rendendo l’aria irrespirabile e le superfici scivolose, con un rischio immediato per la salute di studenti e personale. Le operazioni di pulizia, aerazione e bonifica andranno avanti per tutto giovedì 19 novembre, lasciando le porte sbarrate fino al rientro in sicurezza.

La mappa dei raid nelle scuole: estintori all’Eur, muri sventrati al Nuovo Salario e 200mila euro a Cinecittà

L’ennesimo blitz vandalico conferma un clima pesante in diversi istituti della Capitale. All’Eur il liceo Arangio Ruiz ha già subìto raid con gli estintori a marzo e a novembre; martedì all’Archimede-Pacinotti, nel quadrante del Nuovo Salario, sono spuntati muri sfondati e svastiche dopo l’occupazione, mentre a Cinecittà il Ferrari-Hertz ha pagato un conto salatissimo — circa 200mila euro di danni — per aule e arredi ridotti a pezzi nelle scorse settimane.

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