Scuole aperte, incontro in Campidoglio lunedì 17 aprile

Lunedì 17 aprile 2023 dalle 14 alle 19 in Campidoglio l’assessorato capitolino a Scuola Lavoro Formazione organizza un incontro con le 114 scuole che hanno aderito al Progetto Scuole Aperte per fare il punto sulle esperienze vissute nelle diverse scuole e nelle diverse zone di Roma. Un’analisi dei punti di forza e degli ostacoli incontrati che possa servire alla preparazione delle prossime iniziative del progetto con l’obiettivo di fare comunità attorno alle scuole e sperimentare nuove forme di relazione tra amministrazione e cittadini, la frontiera più avanzata per combattere le diseguaglianze.

L’evento – rivolto a dirigenti, insegnanti e associazioni delle scuole vincitrici dell’Avviso di Roma Capitale “Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023” – prevede anche un approfondimento del prof. Gregorio Arena (APS Labsus) sull’uso dei patti di collaborazione per la cura delle scuole.

Dato il numero di posti limitato, è necessario iscriversi entro giovedì 13 aprile 2023 compilando il form al link: https://forms.office.com/e/Y8kzvtG9U9