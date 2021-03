Scuole, Figliomeni (Fd’I): Chiusura è sconfitta soprattutto per alunni con disabilità e famiglie

“Con l’istituzione della zona rossa oggi siamo tornati alla chiusura delle scuole e alla didattica a distanza per gli studenti di ogni ordine e grado. A poco piu’ di un anno di distanza dalla prima chiusura totale degli istituti scolastici, apparentemente, poco o nulla sembra mutato nelle soluzioni, molto e’ invece cambiato dal punto di vista della tenuta emotiva delle famiglie e delle disuguaglianze sociali. Molte famiglie, nel caos, in bilico tra figli e lavoro a casa, si chiedono se è stato fatto abbastanza per evitare questo nuovo stop e noi riteniamo che molto si sarebbe dovuto fare e non è stato fatto. Auspichiamo il piu’ presto possibile la riapertura della scuole investendo in una massiccia campagna di screening, accelerazione del piano vaccinale, potenziamento e messa in sicurezza dei trasporti. È necessario un ritorno alla normalità, almeno in questo ambito, poiché i nostri figli hanno bisogno di relazionarsi e confrontarsi con i coetanei. Auspichiamo che le Istituzioni diano il necessario sostegno economico-organizzativo alla Scuola, struttura fondamentale in ogni paese civile, fermo restando il fatto che bisogna sostenere con ogni mezzo gli alunni con disabilità d le loro famiglie”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina