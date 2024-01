Scuole infanzia capitoline: Proroga presentazione domande al 6 Febbraio 2024

Sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande online per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2024/2025 fino alle ore 20 del 6 Febbraio 2024. Le domande potranno essere inviate online secondo le modalità indicate nell’AVVISO pubblicato Martedì 9 Gennaio 2024.

Per qualsiasi ulteriore infomazione o assistenza è possibile contattare i numeri degli uffici municipali riportati a pag. 19 nell’Avviso pubblico. Vedi qui tutte le informazioni di servizio

Le famiglie interessate possono consultare la pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Formazione e Lavoro dove è a disposizione la Guida alla compilazione della domanda unitamente alle informazioni sull’accesso ai servizi del portale.