Scuole infanzia. Iscrizioni anno 2021-’22 dal 4 al 25 gennaio 2021

I l 4 gennaio 2021 prenderanno il via le iscrizioni per le scuole dell’infanzia capitoline per l’anno scolastico 2021-2022. Sarà possibile presentare domanda entro il 25 gennaio, esclusivamente in modalità online qui sul portale di Roma Capitale, seguendo il percorso tematico: Servizi- Scuola-Scuola dell’infanzia-Servizi Online-Iscrizioni Scuole Capitoline dell’Infanzia- Domanda online.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile utilizzare le credenziali rilasciate da Roma Capitale. L’accesso all’area riservata sarà possibile solo con le credenziali SPID/CIE/CNS.

Qui tutte le informazioni.