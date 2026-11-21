La scuola pubblica come argine contro povertà educativa e disuguaglianze, ma stretta tra edifici privi di certificazioni, ritardi nell’abbattimento delle barriere e un elevato turnover sul sostegno.

Il dossier delinea un sistema che perde iscritti e presidi sul territorio, mentre le ragazze e i ragazzi ascoltati da Save the Children indicano come priorità aule e spazi belli, ariosi e luminosi, capaci di mostrare con i fatti il peso sociale dell’educazione.

I numeri sull’edilizia evidenziano che il 62,8% degli edifici scolastici è senza certificato di agibilità, con percentuali che toccano l’87,3% nel Lazio e l’85,8% in Sardegna, e che oltre un terzo non ha nessuno dei tre certificati chiave per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione della centrale termica).

Gli investimenti del Pnrr, il nodo accessibilità e la discontinuità degli insegnanti di sostegno

Sul piano delle risorse, il Pnrr ha messo in campo 14,18 miliardi per 9.500 interventi su nuove scuole, ristrutturazioni, mense, palestre, asili nido e scuole dell’infanzia.

Dopo il dato del 2023-24 — 58 scuole su cento senza palestra, con il 77% in Calabria e Umbria — i 300 milioni Pnrr puntano ad almeno 300 palestre nuove o riqualificate entro la fine del 2026: a giugno 2026 erano attivi 407 interventi, di cui 233 completati (85 nuove realizzazioni e 148 riqualificazioni), 124 in esecuzione e gli altri ancora nelle prime fasi.

Nel 2024-25 appena il 40% degli istituti era privo di barriere architettoniche, con situazioni critiche segnalate in Liguria (47,8%), Calabria (41,8%) e Campania (42,4%). Nello stesso anno scolastico gli studenti con disabilità certificata erano quasi 377mila (il 4,8% del totale, con picchi del 6% tra primaria e secondaria di primo grado e il 3,7% alle superiori) e quelli con Bes raggiungevano il 12,9% (la metà con Dsa certificati).

Pur contando oltre 261mila docenti di sostegno (+6% annuo, uno ogni 1,4 alunni con disabilità e il 78% specializzato in media), il 22% non era presente all’inizio dell’anno per mancata assegnazione — un problema più acuto al Nord, con Lazio, Lombardia e Liguria tra le regioni con meno assegnazioni e il 19% non ancora assegnato nella provincia di Milano dopo un mese — mentre il 58% degli studenti con disabilità ha cambiato insegnante rispetto all’anno precedente.

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