Segnalare un albero pericolante a Roma

Io pensavo che segnalare un albero pericolante, servisse a far intervenire immediatamente gli uffici competenti, al fine di evitare eventuali vittime. A Roma, però, non funziona così. Ho inviato la segnalazione più di un mese fa alla polizia locale di Via dei Fiorentini, giacché l’albero si trova nel IV Municipio. Poi, visto che non succedeva un bel nulla, e nessuno si sognava d’intervenire, ho inviato la segnalazione al Comandante della polizia municipale in Via della Conciliazione.

Poi, giacché continuava a non succedere un bel nulla, e nessuno si sognava d’intervenire, mercoledì 13 settembre ho telefonato a “Chiama Roma 060606”. Mi ha risposto un signore molto gentile, il quale mi ha assicurato che avrebbe trasmesso la segnalazione all’ufficio competente. Mi è arrivato il messaggio: “Gentile Renato, il ticket n. 06797163 risulta in lavorazione”. “Che vor di”? E’ trascorsa quasi una settimana e l’albero, tranquillo, col suo pericolo, è ancora lì. Per chi ne avesse la curiosità, si tratta di un grande albero del rosario, in via A. Mammucari 25. E’ un albero fragile, ogni tanto si stacca un grosso ramo, anche in assenza di vento. Converrà recitare un bel rosario? Può darsi che la Madonna acceleri la lavorazione. Chissà?